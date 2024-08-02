كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وباراجواي اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه المنتخب الأوليمبي المصري، نظيره باراجواي، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، على ملعب فيلودروم، في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024

وتصدر المنتخب المصري المجموعة الثالثة بـ7 نقاط، بعد مسيرة بدأت بتعادل مخيب مع جمهورية الدومينيكان سلبيًا، قبل أن يفوز بشق الأنفس على أوزبكستان (1-0)، ومن ثم حقق انتصارًا تاريخيًا أمام إسبانيا (2-1).

وبفضل تصدره للمجموعة على حساب الوصيف إسبانيا (6 نقاط)، سيواجه منتخب مصر نظيره باراجواي وصيف المجموعة الرابعة ب6 نقاط.

وتأهل منتخب باراجواي بانتصاره على الكيان الصهيوني (4-2)، ومالي (1-0)، وذلك بعد خسارته الثقيلة في الجولة الأولى من اليابان (5-0).

تشكيل منتخب مصر

تشكيل منتخب مصر الأولمبي المتوقع لمواجهة باراجواي في أولمبياد باريس 2024

ينتظر أن يعتمد البرازيلي روجيرو ميكالي، مدرب منتخب مصر الأولمبي، على الأسماء الآتية:

الخطة 4-3-3

حمزة علاء

أحمد عيد – حسام عبد المجيد – عمر فايد – كريم الدبيس

محمد شحاتة – محمد النني – أحمد نبيل "كوكا"

أحمد مصطفى "زيزو" – أسامة فيصل – إبراهيم عادل

القنوات الناقلة

تمتلك شبكة قنوات beIN SPORTS حقوق بث مباراة مصر وباراجواي في أولمبياد باريس 2024، وسوف تبث المواجهة على قناة beIN Sports HD 1.

وتقوم قنوات الشبابية الجزائرية والمغربية الرياضية ببث مباريات الدورة بشكل عام على قمر نايل سات، ويمكن أن تعرض اللقاء ضمن خطتها البرامجية لتغطية الأولمبياد.