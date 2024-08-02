كل ما تريد معرفته عن مواجهة منتخب مصر ضد الأوروجواي في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024

يقدم موقع “كورة 365″، كل تريد معرفته عن مواجهة منتخب مصر ضد الأوروجواي في ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024“.

موعد مباراة مصر ضد باراجواي

ويواجه المنتخب الوطني نظيره منتخب باراجواي اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة في مباراة مرتقبة بين المنتخبين.

ونجح المنتخب الوطني الأولمبي في الفوز بمباراتين بالمجموعات على حساب أوزباكستان وإسبانيا فيما تعادل في الافتتاحية أمام منتخب جمهورية الدومينيكان.

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تذاع منافسات أولمبياد باريس 2024 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس”.

ومن المقرر أن تذاع مباراة مصر وباراجوي عبر قناة “بي إن سبورت 1HD”.

ويأتي تشكيل منتخب مصر الأوليمبي المتوقع لمباراة باراجواي كالتالي..

حراسة المرمى: حمزة علاء.

في خط الدفاع: أحمد عيد وحسام عبد المجيد وعمر فايد وكريم الدبيس.

في خط الوسط: محمد شحاتة ومحمد النني وأحمد نبيل كوكا.

في الخط الأمامي: أحمد مصطفى زيزو وأسامة فيصل وإبراهيم عادل.