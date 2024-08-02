تين هاج يحسم مصير كاسيميرو من الاستمرار مع مانشستر يونايتد

علق المدرب الهولندي إيريك تن هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، على أنباء رحيل اللاعب البرازيلي كاسيميرو في الصيف الجاري.

وارتبط اسم الدولي البرازيلي كاسيميرو بعدة أندية في دوري روشن السعودي خلال “الميركاتو” الجاري، منهم النصر والاتحاد.

وقال تن هاج خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: “إنه لاعب مهم للغاية. إنه قائد ويمكنه أن يصنع الفارق لفريقنا”.

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وأضاف تن هاج: “كاسيميرو مؤثر للغاية وأتمنى استمراره وجميع نجوم اليونايتد أيضًا، فهم مساهمين بشكل دائم في نجاحات الفريق”.

وتابع: “جميع اللاعبين الموجودين هنا، إذا كانوا يريدون اللعب لنا، يريدون اللعب على مقاعد البدلاء، ولديهم الجودة، ثم آمل أن يستمروا في المساهمة في فريقنا”.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد، يخوض ودية جديدة خلال استعداداته للموسم الكروي الجديد أمام فريق ليفربول السبت المقبل