كولر يحبط صفقة الاهلي الجديدة

أحبط السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعب الفلسطيني عمر فرج، مهاجم فريق آيك سولنا السويدي.

وارتبط اسم عمر فرج، بالانضمام لصفوف النادي الاهلي في الميركاتو الصيفي الجاري، ومزاملة مواطنه وسام أبو علي.

وقال كولر خلال تصريحات صحفية: “التعاقد مع عمر فرج؟ هذا الكلام غير حقيقي، لم نستقر على المهاجم الذي نريده حتى الآن”.

اقرأ أيضًا: نبأ سار لجماهير الاهلي بخصوص حسم صفقة صيفية جديدة

وأضاف المدرب السويسري: “الحديث عن التعاقد مع مهاجم فلسطيني لمزاملة وسام أبو علي، ليس حقيقيًا، نحن لن نحدد أي أسماء للتعاقد معها حتى الآن”.

وكانت تقارير صحفية سويدية، قالت إن الأهلي حسم صفقة المهاجم الفلسطيني عمر فرج، بعدما أبدى اهتمامه بضمه خلال الفترة الأخيرة.