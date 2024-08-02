إصابة نجم الاهلي قبل كلاسيكو الهلال بـ السوبر السعودي

تلقى النادي الاهلي، ضربة قوية بعد إصابة نجمه قبل أيام قليلة من مواجهة الهلال، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وتستمر بطولة كأس السوبر السعودي، في الفترة من 13 إلى 17 أغسطس الجاري، حيث يلتقي الأهلي مع الهلال في نصف النهائي.

وذكرت صحيفة “اليوم الرياضية” السعودية، فأن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم فراس البريكان سيغيب عن مباراة الهلال المٌقرر إقامتها في الدور نصف النهائي.

وسيغيب مهاجم أهلي جدة، لمدة لن تقل عن شهر حيث تتراوح المدة إلى 35 يوما، ومن الصعب لحاق اللاعب بمباراة الهلال التي ستٌجرى بعد 11 يومًا فقط.

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ويمثل غياب البريكان ضربة قوية للنادي الأهلي، نظرًا لإمكانيات البريكان القوية تهديفيًا وفنيًا رفقة الراقي.

يذكر أن جماهير الأهلي تطالب بإبرام العديد من الصفقات، بسبب تواجد الفريق بالعديد من المنافسات القارية والمحلية خلال الموسم القادم.