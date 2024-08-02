تطورات إصابة علي معلول وموعد عودته

تمكن الظهير الأيسر التونسي علي معلول، لاعب النادي الاهلي، من قطع شوطًا كبيرًا في التأهيل من الإصابة التي يعاني منها على مستوى وتر أكيلس.

وأفادت تقارير صحفية أن حالة علي معلول في تحسن مستمر، وبدأ تدريبات علاجية وتأهيل في الجيم بشكل يتناسب مع المرحلة الحالية.

وبدأ الدولي التونسي قبل أيام مرحلة جديدة من برنامج التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي، الذي يخضع له تحت إشراف أحمد جاب الله، طبيب الفريق.

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واجتاز الظهير الأيسر علي معلول المرحلة الأولى من البرنامج التأهيلي بنجاح، بعد جراحة وتر أكيلس التي خضع لها خلال الفترة الماضية.

وتعرض علي معلول للإصابة بقطع في وتر أكيلس، حيث أجرى اللاعب عملية جراحية خلال الفترة الماضية، ويستعد للعودة إلى الملاعب في الوقت الحالي بإجراء تدريبات تأهيلية.