الإيقاف يهدد 4 لاعبين من منتخب مصر الأولمبي قبل مواجهة باراجواي

يستعد منتخب مصر الأولمبي، لمواجهة نظيره منتخب باراجواي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة في مباراة مرتقبة بين المنتخبين.

ويطارد شبح الإيقاف 4 لاعبين في منتخب مصر الأولمبي، إذا حصلوا على إنذار في مباراة اليوم أمام باراجواي، وهم؛ عمر فايد، ومحمد شحاتة، وبلال مظهر، وأحمد عيد.

ونجح المنتخب الوطني الأولمبي في الفوز بمباراتين بالمجموعات على حساب أوزباكستان وإسبانيا فيما تعادل في الافتتاحية أمام منتخب جمهورية الدومينيكان.

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ويأتي تشكيل منتخب مصر الأوليمبي المتوقع لمباراة باراجواي كالتالي..

حراسة المرمى: حمزة علاء.

في خط الدفاع: أحمد عيد وحسام عبد المجيد وعمر فايد وكريم الدبيس.

في خط الوسط: محمد شحاتة ومحمد النني وأحمد نبيل كوكا.

في الخط الأمامي: أحمد مصطفى زيزو وأسامة فيصل وإبراهيم عادل.