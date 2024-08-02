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الإيقاف يهدد 4 لاعبين من منتخب مصر الأولمبي قبل مواجهة باراجواي

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زيزو - إبراهيم عادل - منتخب مصر الأولمبي - أولمبياد باريس 2024

زيزو - إبراهيم عادل - منتخب مصر الأولمبي - أولمبياد باريس 2024

يستعد منتخب مصر الأولمبي، لمواجهة نظيره منتخب باراجواي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة في مباراة مرتقبة بين المنتخبين.

ويطارد شبح الإيقاف 4 لاعبين في منتخب مصر الأولمبي، إذا حصلوا على إنذار في مباراة اليوم أمام باراجواي، وهم؛ عمر فايد، ومحمد شحاتة، وبلال مظهر، وأحمد عيد.

ونجح المنتخب الوطني الأولمبي في الفوز بمباراتين بالمجموعات على حساب أوزباكستان وإسبانيا فيما تعادل في الافتتاحية أمام منتخب جمهورية الدومينيكان.

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ويأتي تشكيل منتخب مصر الأوليمبي المتوقع لمباراة باراجواي كالتالي..

حراسة المرمى: حمزة علاء.

في خط الدفاع: أحمد عيد وحسام عبد المجيد وعمر فايد وكريم الدبيس.

في خط الوسط: محمد شحاتة ومحمد النني وأحمد نبيل كوكا.

في الخط الأمامي: أحمد مصطفى زيزو وأسامة فيصل وإبراهيم عادل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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