شكرا لقرائتكم خبر عن "الرغبة و3 امتيازات" تُقرّب الأهلي من نجم الإسماعيلي على حساب بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

شهدت مفاوضات النادي الأهلي مع نظيره الإسماعيلي تقدم ملموس بشأن حصول الأخير على خدمات عمر الساعي لاعب الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعرض مسئولو الأهلي على نظرائهم في الإسماعيلي ضم عمر الساعي مقابل 25 مليون جنيه بجانب 20 % من إعادة نسبة البيع بجانب رحيل بعض لاعبي الأحمر للدراويش يتم الاتفاق عليهم خلال الأيام المقبلة.

ويستند الأهلي في مفاوضاته مع الإسماعيلي على رغبة اللاعب الذي أبلغ مسئولو الدراويش أنه يرغب في اللعب للأهلي دون أي نادً آخر في مصر .

من ناحية أخرى ، أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على البنك الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأول ،الخميس ،على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ32 لبطولة الدوري الممتاز، وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "المباراة كانت صعبة، ونحن ساعدنا في صعوبتها، كان بالإمكان أن تنتهي المباراة بأربعة أهداف في حال استغلال الفرص التي أتيحت لنا، ولكن في النهاية سعداء بالحصول على الثلاث نقاط".

وواصل المدير الفني حديثه: "نخوض مباراة كل ثلاثة أيام وسط موسم صعب وغيابات، بسبب انضمام لاعبين إلى المنتخبات ولاعبين رحلوا عن الفريق. اللاعبون الدوليون وصلوا إلى 70 مباراة هذا الموسم وهو رقم مرعب، ويحتاجون إلى راحة تامة أسبوعين أو ثلاثة، وأخشى من تلاحم المواسم.. 18 فوزًا على التوالي رقم صعب، لكن لاعبي الأهلي يقدرون قيمة قميص الأهلي، وحققوا رقمّا تاريخيًّا يحسب لهم وللجهاز الفني".

وشدد المدير الفني على أن الأهلي لم يحسم بطولة الدوري، ولهذا سوف يجتمع مع الجهاز الفني لمواصلة التحضير للمباراة المقبلة في الدوري، واختتم كولر تصريحاته قائلًا: "الجهاز يعمل طوال الموسم على تجهيز جميع اللاعبين، خاصة الذين لم يشاركوا في المباريات، من أجل تجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها الفريق، بسبب ضغط المباريات، ولا بد من تحية جميع اللاعبين".