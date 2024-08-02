شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتغزّل في لاعبيه : صدارة الترتيب ..أقوى هجوم وأفضل دفاع والان مع تفاصيل الخبر

تغّزلت صفحات النادي الأهلي عبر منصات التواصل الإجتماعي "السويشيال ميديا" بالفريق الذي يتربع حالياً على قمة ترتيب الدوري المصري "دوري نايل" بعد الإنتصارات الماضية التي كان أخرها الفوز على البنك الأهلي بهدف نظيف أمس ، الخميس، في الجولة الـ32 لبطولة الدوري الممتاز.

ونشرت صفحات الأهلي ، صوراً من احتفالات لاعبي الفريق خلال المباريات الأخيرة ، وعلّقت عليها :

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