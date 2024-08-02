شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطورات مفاوضات الأهلي مع عمر فرج وموقف النادي السويدي والان مع تفاصيل الخبر

قطع النادي الأهلي شوطاً كبيراً للحصول على خدمات الفلسطيني عمر فرج لاعب نادى أيك سولنا السويدي خلال فترة الانتقالات الصيفية ، بعدما شهدت المفاوضات بين مسئولو القلعة الحمراء واللاعب والنادي السويدي إتفاق شبه تام حول جميع الخطوط العريضة.

وقال مصدر في الأهلي ، أن اللاعب الفلسطيني رحّب بالعرض الأهلاوي ، وفضّله عن عروض كثيرة وصلته مؤخراً من أندية عربية وأوروبية من بلجكيا وسويسرا خاصة في ظل النجاح الواضح الذي حققه مواطنه وسام أبو علي مع الأهلي منذ انتقاله له في يناير الماضي قادماً من نادي سيريس السويدي.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي اتفق مع النادي السويدي على المقابل المالي الذي لن يكون مُبالغ فيه ولن يزيد عن مليون و500 ألف دولار ، وكشف المصدر عن أن الأيام الحالية تشهد وضع الرتوش النهائية على صفقة عمر فرج الذى يتمتع بقدرات فنية وبدنية كبيرة فى الناحية الهجومية.

من ناحية أخرى ، أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على البنك الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأول ،الخميس ،على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ32 لبطولة الدوري الممتاز، وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "المباراة كانت صعبة، ونحن ساعدنا في صعوبتها، كان بالإمكان أن تنتهي المباراة بأربعة أهداف في حال استغلال الفرص التي أتيحت لنا، ولكن في النهاية سعداء بالحصول على الثلاث نقاط".

وواصل المدير الفني حديثه: "نخوض مباراة كل ثلاثة أيام وسط موسم صعب وغيابات، بسبب انضمام لاعبين إلى المنتخبات ولاعبين رحلوا عن الفريق. اللاعبون الدوليون وصلوا إلى 70 مباراة هذا الموسم وهو رقم مرعب، ويحتاجون إلى راحة تامة أسبوعين أو ثلاثة، وأخشى من تلاحم المواسم.. 18 فوزًا على التوالي رقم صعب، لكن لاعبي الأهلي يقدرون قيمة قميص الأهلي، وحققوا رقمّا تاريخيًّا يحسب لهم وللجهاز الفني".

وشدد المدير الفني على أن الأهلي لم يحسم بطولة الدوري، ولهذا سوف يجتمع مع الجهاز الفني لمواصلة التحضير للمباراة المقبلة في الدوري، واختتم كولر تصريحاته قائلًا: "الجهاز يعمل طوال الموسم على تجهيز جميع اللاعبين، خاصة الذين لم يشاركوا في المباريات، من أجل تجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها الفريق، بسبب ضغط المباريات، ولا بد من تحية جميع اللاعبين".