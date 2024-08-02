شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام جوميز مع الزمالك قبل مواجهة الجونة الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع الجونة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

لعب الزمالك تحت قيادة البرتغالى جوزيه جوميز 31 مباراة حقق 17 فوز و7 تعادلات وتلقى الخسارة 7 مرات وسجل لاعبيه 50 وتلقت شباكه 26 هدف وتوج مع الفارس الأبيض ببطولة الكونفدرالية.

ويسعى البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك لمواصلة تصحيح مسار فريقه بجدول الدوري عن طريق استعادة الانتصارات مستعيناً بعدد من اللاعبين الشباب، وهى السياسة المتبعة من قبل الجهاز الفنى فى الفترة الأخيرة للوقوف على مستوى اللاعبين الشباب لحسم مصيرهم، خاصة أن الزمالك فقد فرصة المنافسة على بطولة الدورى بعدما انحصرت المنافسة بين الاهلى وبيراميدز.

فيما يغيب محمد صبحى ومحمد عبد الشافى وأحمد حمدى ومحمود الونش بسبب التأهيل بسبب الإصابة ويواصل الغياب أيضاً الرباعى أحمد سيد زيزو وزياد كمال ومحمد شحاتة وحسام عبد المجيد للتواجد مع المنتخب الاوليمبى في أولمبياد باريس.

في المقابل، طالب علاء عبد العال المدير الفني للجونة لاعبيه بإستغلال ابتعاد الزمالك عن المنافسة بتكرار الفوز على الفارس الأبيض لتحسين مركزه في جدول المسابقة في الأمتار الأخيرة.