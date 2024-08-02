شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شديد قناوى يرحل عن حرس الحدود رسمياً بعد الصعود للدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

أعلن أحمد شديد قناوى الظهير الايسر لفريق حرس الحدود الصاعد حديثاً لدوري الاضواء والشهرة رحيله بشكل رسمى عن الفريق بعد نهاية تعاقده ، حيث فشلت مفاوضات تمديد تعاقده مع ناديه.

وقال أحمد شديد قناوى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":" قررت الرحيل عن حرس الحدود بعد فترة ممتعة قدمت فيها كل شىء ، وأتوجه بالشكر للنادى لما قدمه لى على مدار عامين كنت أبرز لاعبى الفريق خلالها وحصدت جائزة أفضل لاعب فى دوري المحترفين وساهمت فى عودة حرس الحدود للدوري الممتاز ، كما كنت أكثر اللاعبين صناعة للأهداف برصيد 15 أسيست".

ويضيف نجم الاهلى السابق:" أفاضل حالياً بين عدة عروض تلقيتها بعد قرار الرحيل عن حرس الحدود ، وخلال الفترة المقبلة سأحدد وجهتى استعداداً للموسم الجديد".

ويعد أحمد شديد قناوي أحد أبناء قطاع الناشئين بالأهلى، وصعد للفريق الأول فى يونيو 2005، ثم انتقل إلى النادى المصرى البورسعيدى لمدة ثلاثة أعوام وقدم خلالها مباريات جيدة أدت لعودته مجددًا للنادى الأهلي عام 2011.

وتميز شديد قناوى بقدم يسرى مميزة، وضعته فى مصاف أبرز لاعبى الجبهة اليسرى فى الدورى الممتاز فى الفترة الأخيرة، حقق مع الأهلي 20 بطولة محلية وأفريقية وتألق مع الفريق الأحمر فى مباريات كثيرة، فضلا عن تألقه مع المنتخب الأوليمبى والوطنى.

وحصد أحمد شديد قناوى العديد من الأرقام القياسية طوال رحلته مع الساحرة المستديرة، حيث بدأ مشاركاته فى الدورى العام خلال موسم 2005/2006، ولعب مبارياته مع أندية الأهلي والمصري وطلائع الجيش وأسوان الإنتاج الحربي وحرس الحدود.

و كسر قناوى إنجاز الراحل حسن الشاذلى، هداف الكرة المصرية كأكثر اللاعبين مشاركة فى مواسم متتالية بالدورى المصرى ، واستطاع شديد قناوى كسر إنجاز الشاذلى الذى لعب 119 مباراة متتالية فى المواسم من 1961/1962حتى 1966/1965 .