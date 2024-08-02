شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 2-8-2024 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها يستضيف فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز مع دقات التاسعة مساء اليوم الجمعة نظيره الجونة على ستاد القاهرة

الأهلى يخطط لتمديد وتعديل عقد حمزة علاء بعد تألقه فى الأولمبياد

يخطط مسئولو النادى الأهلى لتمديد وتعديل عقد حمزة علاء بعد العودة من المشاركة فى أولمبياد باريس رفقة المنتخب الأولمبى.

الزمالك يسعى لاستعادة الانتصارات أمام الجونة الليلة بالدوري

يستضيف فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز مع دقات التاسعة مساء اليوم الجمعة نظيره الجونة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

يلاقى فى الثامنة مساء اليوم الجمعة منتخب مصر الأولمبى، نظيره باراجواى فى ربع نهائى أولمبياد باريس، فى لقاء مثير بعد وصول الفراعنة إلى هذا الدور متصدرين مجموعته الثالثة على حساب إسبانيا الوصيف.

تخوض البعثة المصرية منافسات قوية اليوم الجمعة، على صعيد السلاح بمنافسة الفرق والعاب القوى والرماية وكرة اليد وغيرها بأولمبياد باريس 2024 التى تستمر حتى يوم 11 أغسطس الجارى.

بدأ الجهاز الفني للأهلي دراسة المقاولون العرب قبل مباراتهما المقرر لها بعد غد ، الأحد، بإستاد القاهرة في الجولة الـ23 لبطولة الدوري.

استقر مسئولو نادى الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، على السفر إلى قطر يوم الأحد 4 أغسطس الجارى، من أجل مواجهة السد القطرى الاثنين المقبل.

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين الحكم هشام القاضى لإدارة مباراة الزمالك والجونة في الأسبوع الـ32.