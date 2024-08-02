شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات فى تشكيل منتخب مصر الأولمبى أمام باراجواى..محمود صابر أساسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر روجيريو ميكالى المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، على إجراء تعديلات بسيطة فى تشكيل المنتخب فى مباراة اليوم أمام باراجواى فى ربع نهائى أولمبياد باريس 2024.

واستقر ميكالى على الدفع بمحمود صابر فى التشكيل الأساسى اليوم، على أن يشارك فى خط الوسط بجوار محمد الننى ومحمد شحاتة، على أن يشارك أحمد نبيل كوكا فى الناحية اليسرى وسيكون كريم الدبيس على دكة البدلاء.

وبلغ المنتخب المصرى بجدارة الدور ربع النهائى لمسابقة كرة القدم ضمن فعاليات النسخة الثالثة والثلاثين لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، المقامة حاليا فى العاصمة الفرنسية باريس.

وحقق منتخب الفراعنة الأولمبى مفاجأة كبيرة بفوزه على نظيره الإسبانى بهدفين مقابل هدف واحد، فى المباراة التى جمعتهما الثلاثاء، سجل إبراهيم عادل هدفى المنتخب، بينما سجل المهاجم الإسبانى صامويل اوموروديون هدف "الماتادور" الوحيد فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلى للقاء.

وحقق منتخب مصر انتصاره الثانى على التوالى، وتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، وبلغ دور الثمانية الكبار رفقة وصيفه الإسبانى برصيد 6 نقاط.

وتأهل منتخب مصر الأولمبى للدور الثانى متجاوزا المرحلة الأولى فى الأولمبياد للمرة السابعة فى تاريخ مشاركاته، حيث شارك المنتخب فى إثنى عشر نسخة ماضية بالأولمبياد عبر التاريخ، وهذه هى المشاركة الثالثة عشر.

فى المقابل وصل منتخب بارجواى لربع النهائى فى وصافة المجموعة الرابعة خلف المنتخب اليابانى، ويطمح لكتابة التاريخ بالوصول للمربع الذهبى.