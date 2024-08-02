موعد مباراة الزمالك والجونة اليوم.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك بنظيره الجونة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي وذلك ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الفارس الأبيض المباراة وهو يحتل المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 46 نقطة، فيما يتواجد الجونة في المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة.

التشكيل المتوقع

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى، محمود الشناوي

خط الدفاع، عمر جابر، حمزة المثلوثي، مصطفى الزناري، أحمد فتوح

خط الوسط، نبيل عماد دونجا، محمد السيد، محمود شيكابالا

خط الهجوم، سيد نيمار، سيف الدين الجزيري، مصطفى شلبي

القناة الناقلة

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 2 باعتبارها الناقل الحصري لمباريات دوري نايل.