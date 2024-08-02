رغم الفوز.. رسالة عتاب من نبيل الحلفاوي للاعبي الأهلي بعد مباراة البنك

الشارقة - اميمة ياسر - وجه الفنان نبيل الحلفاوي رسالة عتاب للاعبي، فريق الأهلي لكرة القدم، بعد تحقيق الفوز على فريق البنك الأهلي بهدف دون رد، والتربع على صدارة الدوري المصري الممتاز.

وكتب "الحلفاوي"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس": "مبروك.... نصف خطوة من كريم بامبو وفرت علينا ضياع نقطتين والندم على العديد من الأهداف الضائعة، مبروك لكولر الرقم القياسي في سلسلة الانتصارات".

وانتقد الحلفاوي، إضاعة لاعبي الأهلي العديد من فرص تسجيل الأهداف في شباك البنك الأهلي، وعلق: "أنا زعلي على الاجوان اللي بتضيع بيبقى أكتر من فرحتي بالأجوان اللي بتتسجل، وده عيب في شخصيتي بتتصور منه الناس اللي حواليا وخصوصا أسرتي، السلبيات عندي بتفسد الإيجابيات".