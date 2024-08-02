منافس منتخب المغرب في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024

يقدم موقع “كورة 365″، منافس منتخب المغرب الأولمبي في نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024″، بعد اكتساح منتخب أمريكا 4-0.

ونجح منتخب المغرب الأولمبي، اليوم الجمعة، في التأهل إلى نصف نهائي منافسات كرة القدم رجال بـ أولمبياد باريس بعد فوز صريح على الولايات المتحدة 4-0.

وسجل سفيان رحيمي هدف اللقاء الأول في الدقيقة 29 من ضربة جزاء، وفي الدقيقة 63، أضاف إلياس أخوماش الهدف الثاني للأسود، وفي الدقيقة 70 انطلق ظهير باريس سان جيرمان أشرف حكيمي بكرة مرتدة من الجهة اليمنى، ليودعها بسهولة بيساره في الشباك الأميركية معلنا عن الهدف الثالث لمنتخب بلاده.

وفي الدقيقة 90، أحرز المهدي موهوب الهدف الرابع من ضربة جزاء أيضا لتنتهي المباراة برباعية مغربية ضمنت الوصول لنصف النهائي الأولمبياد للمرة الأولى في تاريخه.

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منافس المغرب في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024

ومن المقرر أن يواجه منتخب المغرب مع الفائز من لقاء إسبانيا واليابان، في دور نصف النهائي لمنافسات كرة القدم بـ الأولمبياد.