موقف الاهلي من التعاقد مع جمال الشماخ بعد تمرده على فريقه

كشف مسئولو النادي الاهلي، موقفهم من التعاقد مع المغربي جمال الشماخ، الظهير الأبيس لفريق حسنية أغادير المغربي، في فترة الانتقالات الصيفية.

ويدرس الاهلي في الوقت الحالي التعاقد مع جمال الشماخ، لدعم الجبهة اليسرى في الموسم المقبل.

وأوضحت التقارير الصحفية أن الشماخ هو أحد الخيارات المطروحة لدعم الجبهة اليسرى بالفريق، إلى جانب اللاعب يحيى عطية الله، حيث وضع النادي قائمة مختصرة بهذين اللاعبين لتدعيم مركز الظهير الأيسر.

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ويأتي اهتمام الاهلي بمركز الظهير الأيسر بعد غياب التونسي علي معلول بسبب الإصابة، مما دفع النادي للبحث عن بديل له في هذا المركز الحساس.

وأشارت تقارير إعلامية مغربية إلى أنَّ الشماخ انقطع عن التدريبات، مما يزيد من احتمالية انتقاله للاهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

حقق فريق كرة القدم الأول بنادي الاهلي فوزًا ثمينًا على نظيره البنك الأهلي بهدف دون مقابل، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف الفوز للاهلي اللاعب وسام أبو علي في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول، ليضمن بذلك الاهلي حصد ثلاث نقاط ثمينة في سباق المنافسة على لقب الدوري الممتاز.

وبهذا الفوز، يواصل النادي الاهلي تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 72 نقطة.

واقترب الاهلي من التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجاري بعد الابتعاد بالمركز الأول حيث يحتاج فقط إلى 4 نقاط فقط.

ويواجه الاهلي في المباراة المقبلة نظيره المقاولون العرب ضمن مؤجلات الدوري وبعدها يواجه فريق سموحة.