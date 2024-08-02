الأندية السعودية تستهدف خطف وسام أبو علي والاهلي يرد

كشفت تقارير صحفية دنماركية عن وجود اهتمام من جانب أندية الدوري السعودي للمحترفين للتعاقد مع الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي.

وظهر وسام أبو علي بشكل لافت مع الاهلي خلال الفترة الأخيرة وهو ما جعله محط أنظار أندية السعودية لضمه في انتقالات الصيف الحالي.

وأكدت صحيفة تيبسبلاديت الدنماركية، أن الأندية السعودية تسعى للحصول على خدمات وسام أبو علي مهاجم النادي الاهلي خلال الصيف الجاري رغم أنه انضم إلى الأحمر قبل 6 أشهر فقط.

وأكدت مصادر أن الاهلي لم يصله إلى أي عروض رسمية من أجل التعاقد مع وسام أبو علي في الفترة الأخيرة.

وشارك المهاجم الفلسطيني مع الاهلي حتى الآن في 23 مباراة، وسجل 16 هدفًا وصنع 6 أهداف آخرين.

جدير بالذكر أن وسام أبو علي صاحب الـ 25 عامًا انضم إلى الاهلي في يناير الماضي، بعد أن كان أحد الأسماء البارزة في الدوري السويدي، حيث سجل 10 أهداف في 16 مباراة مع نادي سيريوس في ستة أشهر فقط.