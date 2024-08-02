التشكيل الرسمي لمنتخب مصر أمام باراجواي في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024

أعلن المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لـ منتخب مصر الأولمبي، عن تشكيل الفراعنة لمواجهة باراجواي، في دورة الألعاب الأولمبية، باريس 2024.

ويواجه المنتخب الوطني نظيره منتخب باراجواي اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة في مباراة مرتقبة بين المنتخبين.

ونجح المنتخب الوطني الأولمبي في الفوز بمباراتين بالمجموعات على حساب أوزباكستان وإسبانيا فيما تعادل في الافتتاحية أمام منتخب جمهورية الدومينيكان.

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تشكيل منتخب مصر اليوم أمام باراجواي في أولمبياد باريس

حراسة المرمي: حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد عيد، عمر فايد، حسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: محمد النني، محمود صابر ومحمد شحاتة.

خط الهجوم: إبراهيم عادل، أحمد سيد زيزو وأسامة فيصل.

بدلاء منتخب مصر أمام باراجواي: علي الجابري (حارس مرمى)، محمد طارق، زياد كمال، كريم الدبيس، أحمد عاطف قطة، مصطفى سعد ميسي وبلال مظهر.