مفاجأة في مفاوضات الزمالك مع أشرف بن شرقي

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل مثيرة بشأن موقفت نادي الزمالك من التعاقد مع اللاعب المغربي أشرف بن شرقين لاعب الفريق السابق، بعد رحيله عن الريان القطري.

وأكد التقارير أن الزمالك مهتم بضم بن شرقي مرة أخرى، لكن هناك عقبة تكمن في المقابل المالي الذي يطلبه اللاعب والذي يتخطى قدرة النادي.

وأشار المصادر إلى أن الحد الأقصى الذي يمكن للزمالك تحمله لضم اللاعب هو مليون و200 ألف دولار، بينما طلب بن شرقي الحصول على حوالي مليوني دولار سنويًا كراتب.

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وأفادت التقارير بأن بن شرقي لايضع العودة إلى الدوري المصري الممتاز ضمن أولوياته حاليًا لكنه قد يغير قراره في حال التوصل لإتفاق مالي.

يستعد الزمالك في الوقت الحالي لمواجهة الجونة، مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات مساقة الدوري المصي الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 46 نقطة، بينما يحتل الجونة المركز الـ 13 برصيد 33 نقطة بينما يتواجد الجونة في المركز الـ 13 برصيد 33 نقطة.

وتنطلق مباراة الزمالك ضد الجونة اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.