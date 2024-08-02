هل تذاع مباراة مصر وباراجواي في أولمبياد باريس مجانًا على بي إن سبورتس؟

حسمت قنوات بي إن سبورتس القطرية، شائعات نقل مباراة مصر أمام باراجواي في ربع نهائي منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس على القناة الإخبارية مثلما حدث في مباراة المغرب وأمريكا.

ويواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره منتخب باراجواي اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة في مباراة مرتقبة بين المنتخبين.

وتقرر عدم إذاعة مباراة مصر وباراجواي على القناة المفتوحة، ليتقرر إذاعة اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق محمد فوزي وبي إن سبورتس 4k.

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وجاءت القنوات الناقلة للمباراة على النحو التالي :

– الرياضية (المغربية) بتعليق خليل فايد

– بي إن سبورتس 1 بتعليق محمد فوزي

– الكأس 6 بتعليق خالد الحدي

– بي إن سبورتس 4k