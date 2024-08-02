اخبار الرياضه

هل تذاع مباراة مصر وباراجواي في أولمبياد باريس مجانًا على بي إن سبورتس؟

0 نشر
0 تبليغ

منتخب مصر الأولمبي - أولمبياد باريس 2024

منتخب مصر الأولمبي - أولمبياد باريس 2024

حسمت قنوات بي إن سبورتس القطرية، شائعات نقل مباراة مصر أمام باراجواي في ربع نهائي منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس على القناة الإخبارية مثلما حدث في مباراة المغرب وأمريكا.

ويواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره منتخب باراجواي اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة في مباراة مرتقبة بين المنتخبين.

وتقرر عدم إذاعة مباراة مصر وباراجواي على القناة المفتوحة، ليتقرر إذاعة اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق محمد فوزي وبي إن سبورتس 4k.

اقرأ أيضًا: التشكيل الرسمي لمنتخب مصر أمام باراجواي في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024

وجاءت القنوات الناقلة للمباراة على النحو التالي :

(المغربية) بتعليق خليل فايد

– بي إن سبورتس 1 بتعليق محمد فوزي

– الكأس 6 بتعليق خالد الحدي

– بي إن سبورتس 4k

 

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا