"مش معايا مدرب".. لاعب منتخب مصر يرد على منتقديه بعد توديع الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق مصطفى الجمل لاعب منتخب مصر لرمي المطرقة، على الانتقادات التي تعرض لها بعد توديع أولمبياد باريس، مشيرا إلى أنه يتدرب من دون مدرب منذ عام كامل.

وودع مصطفى الجمل أولمبياد باريس 2024، اليوم السبت، بعدما احتل المركز الـ14 من أصل 16، في التصفيات.

ونشر الجمل مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أود أن أشكر كل من دعمني، لكل "التريقة" والهزار بعد المنافسة والكلام اللي اتقال في الكومنتات، وشكرا لكل واحد دعمني بكلمة".

وأضاف: "عايز أقول أنا من 1 ديسمبر 2023، حتى الدورة الأولمبية أنا مش معايا مدرب، ومجتش الأولمبياد صدفة، أنا متأهل محتل المركز 15 من 32، أنا هنا بفضل ربنا ودراعي".

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