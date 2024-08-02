أزمة تضرب منتخب باراجواي قبل مواجهة مصر في الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يواجه منتخب باراجواي أزمة قبل مواجهة مصر، في التاسعة مساء اليوم، ضمن منافسات ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وذكر موقع "rt" نقلا عن الصحفي "خورخي فيرا"، أن حافلة منتخب باراجواي تعطلت أثناء خروجها من التدريبات، التي أقيمت اليوم في مدينة مارسيليا الفرنسية، وينتظر الفريق تغيير الحافلة للاستعداد لخوض المباراة.

ويسعى منتخب مصر الأولمبي للتأهل إلى نصف نهائي أولمبياد باريس للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسخة أمستردام 1928 ونسخة طوكيو 1964.

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