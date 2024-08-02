ثلاثي مصري من أسرة واحدة في أولمبياد باريس.. من هم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 الجارية الآن، ظهور لاعبين ومدرب من أسرة واحدة.

ويشارك الثلاثي ضمن بعثة المصريين في لعبة سلاح السيف، وهم محمد السيد، ومحمود السيد، ووالدهما المدرب السيد سامي.

ويشارك محمد السيد للمرة الثانية في الأولمبياد بعد الظهور لأول مرة في أولمبياد طوكيو 2022، حيث احتل المركز الثامن في منافسات سيف المبارزة للرجال.

وفي أولمبياد باريس 2024، حقق محمد السيد إنجاز مصري، حيث حصد الميدالية البرونزية في لعبة سلاح الإيبيه، عقب الفوز على بطل المجر بنتيجة 8-7.

ومن جانبه، شارك محمود السيد في أولمبياد باريس الجارية مع منتخب مصر في منافسات سلاح الإيبيه منتخبات، بجانب شقيقه محمد السيد، وزميله محمد ياسين.

لكن خسر منتخب مصر أمام المصنف الأول عالميا وصاحب الأرض فرنسا في دور ربع النهائي بنتيجة 45-39، وفي تحديد المراكز من الخامس إلى الثامنة، خسر الفراعنة من منتخب كازاخستان 36-21.

أما الثالث هو والدهما ومدرب منتخب مصر لسلاح الإيبيه، السيد سامي، الذي ساهم في حصول نجله على برونزية أولمبياد باريس فردي رجال.

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