صحفي إيطالي ينصف الملاكمة إيمان خليف المتهمة في أنوثتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أنْصَفَ الصحفي الإيطالي أندريا فيانيلو، الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، عقب الأزمة التي تعرضت لها خلال مواجهة الإيطالية أنجيلا كاريني في أولمبياد باريس.

وتأهلت إيمان خليف إلى ربع نهائي الملاكمة بالأولمبياد لوزن 66 كيلو جرام، عقب انسحاب منافستها أنجيلا كاريني بعد مرور 46 ثانية فقط، وانسحبت الأخيرة وسط اتهامات لإيمان بعدم اجتياز اختبارات الأهلية الجنسية.

وكتب الصحفي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "إيمان خليف تدربت مع ملاكميننا الإيطاليين في أسيزي ولم يعترض أحد منهم، قصة حزينة وغير أولمبية".

ويمكن الإطلاع على كافة تفاصيل أزمة إيمان خليف من هنا.

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