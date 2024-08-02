المغرب يكتسح أمريكا في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

اكتسح المنتخب المغربي نظيره الولايات المتحدة الأمريكية برباعية نظيفة، ضمن مواجهات ربع نهائي أولمبياد باريس 2024.

وافتتح هداف أولمبياد باريس، سفيان رحيمي، التسجيل للمغرب في الدقيقة 29، وفي شوط المباراة الثاني سجل ألياس أخوماش الهدف الثاني بالدقيقة 63، وبعدها بـ7 دقائق أضاق أشرف الحكيمي الثالث، وفي الدقيقة 90+1 اختتم المهدي موهوب أهداف اللقاء الأربعة.

وبهذا الفوز تأهل المغرب لنصف نهائي أولمبياد باريس 2024، لينتظر الفائز من مباراة اليابان وإسبانيا الجارية الآن.

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