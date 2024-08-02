تشكيل منتخب مصر الأولمبي لمواجهة باراجواي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري تحت 23 عاماً بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، عن تشكيل المنتخب الرسمي لمواجهة نظيره منتخب باراجواي، في الدور ربع النهائي بأولمبياد باريس 2024.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "فيلودوم"، في الدور ربع النهائي من البطولة.

وجاء تشكيل منتخب مصر للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد عيد، حسام عبد المجيد، عمر فايد، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: محمد النني، محمود صابر، محمد شحاتة.

خط الهجوم: إبراهيم عادل، أحمد سيد زيزو، أسامة فيصل.

وكان المنتخب المصري تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعدما تمكن من احتلال صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بأولمبياد باريس 2024، برصيد 7 نقاط من ثلاثة مباريات.

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