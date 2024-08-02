قصة آنا كابيسينا التي احتلت المركز الأخير وحصلت على "ميدالية إنسانية" في باريس 2024 (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت أولمبياد باريس 2024، قصص إنسانية فريدة من نوعها في سباق مشي 20 كيلو متر سيدات.

وقبل 3 أشهر، أنجبت امرأة برتغالية تدعى آنا كابيسينا، إبنا اسمته لورنسو بعد الخضوع لعملية قيصرية وهي في سن الـ40.

وفي خطوة غير متوقعة شاركت آنا كابيسينا بسباق المشي 20 متر في أولمبياد باريس 2024، واحتلت المركز 43 والأخير، وبفارق حوالي ثلث ساعة عن صاحبة المركز الأول الصينية يانج جيايو.

وعلى غير العادة عندما وصلت البرتغالية إلى خط النهائي متأخره، تلقت تصفيقا حادا من الجماهير وامتد الأيادي من أجل مصافحتها، مما أدى إلى تأثرها وبكاءها أثناء عناق مواطنتها فيتوريا أوليفيرا.

وقالت آنا قالت قبل السباق بيوم: "هذا الأولمبياد مختلف تماما بالنسبة لي، حيث أصبحت أما قبل 3 أشهر، والآن أريد أن أنهي مسيرتي بشكل جيد وابني بالقرب مني، رؤيته لي في خط النهاية ستكون أعظم مكافأة، ونتيجة السباق النهائية فهي أقل ما يقلقني، أريد إكمال السباق فقط".

وبعد السباق كتب موقع "Coluna Vermelha": "حصلت البرتغال بالفعل على ميدالية أولمبية إنسانية، وهي أكثر قيمة من البرونز أو الفضة أو الذهب، لأنها جاءت عقب ولادتها لورنسو بثلاثة أشهر فقط".

الجدير بالذكر أن هذه هي آخر أولمبياد تخوضها آنا كابيسينا، بعد إحراز المركز الثامن في بكين 2008، والمركز السادس في أولمبياد لندن 2012، والسادس في ريو 2016 والعشرين في طوكيو 2020.

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