الامارات | المغرب يحقق إنجازا تاريخياً لأول مرة في الأولمبياد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل المنتخب المغربي، بطل القارة السمراء تحت 23 عاماً، عروضه القوية وبلغ نصف نهائي مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية في باريس للمرة الأولى في تاريخه، عندما سحق نظيره الأميركي برباعية نظيفة على ملعب بارك دي برانس في العاصمة وأمام أكثر من 45 ألف متفرج.

أحرز أهداف المغرب في المباراة سفيان رحيمي (29من ركلة جزاء) وإلياس أخوماش (63) وأشرف حكيمي (70) والبديل المهدي موهوب (90+1 من ركلة جزاء)، الذي حجز بطاقته إلى ربع النهائي بثلاثية في مرمى العراق في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات بعدما كسب الأرجنتين حاملة اللقب مرتين 2-1 في الجولة الأولى.

ويلتقي المغرب الذي يشارك في الأولمبياد للمرة الثامنة في تاريخه، في الدور المقبل مع إسبانيا أو اليابان اللتين تلتقيان لاحقاً في ليون.

وكرر المنتخب الأولمبي إنجاز منتخبه الأول عندما بلغ دور الأربعة في مونديال قطر2022 وذلك للمرة الأولى في تاريخه قبل أن ينهيه في المركز الرابع.

ويطمح المنتخب الأولمبي إلى تحقيق أفضل من المركز الرابع من خلال التتويج بميدالية على الأقل أو التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه والثالثة في تاريخ القارة السمراء بعد نيجيريا عام 1996 والكاميرون عام 2000.