الامارات | دبا الحصن يهزم الصفا السعودي وديا

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الحصن يهزم الصفا السعودي وديا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق دبا الحصن على فريق "الصفا" السعودي بهدف دون رد في خامس تجاربه الودية خلال بمعسكره الخارجي الذي يقيمه في تركيا استعدادا للموسم المقبل والذي يشارك فيه الفريق بدوري أدنوك للمحترفين.
سجل هدف دبا الحصن البرازيلي دانييل سيمو، يذكر أن دبا الحصن يقوده المدرب البرازيلي كايو وسيلعب مع الشارقة في اول مبارياته الرسمية في دوري أدنوك للمحترفين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App