الامارات | دبا الحصن يهزم الصفا السعودي وديا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق دبا الحصن على فريق "الصفا" السعودي بهدف دون رد في خامس تجاربه الودية خلال بمعسكره الخارجي الذي يقيمه في تركيا استعدادا للموسم المقبل والذي يشارك فيه الفريق بدوري أدنوك للمحترفين.

سجل هدف دبا الحصن البرازيلي دانييل سيمو، يذكر أن دبا الحصن يقوده المدرب البرازيلي كايو وسيلعب مع الشارقة في اول مبارياته الرسمية في دوري أدنوك للمحترفين.