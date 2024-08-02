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الامارات | دبا الحصن يهزم الصفا السعودي وديا

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محمد فاضل - الشارقة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق دبا الحصن على فريق "الصفا" السعودي بهدف دون رد في خامس تجاربه الودية خلال بمعسكره الخارجي الذي يقيمه في تركيا استعدادا للموسم المقبل والذي يشارك فيه الفريق بدوري أدنوك للمحترفين.

سجل هدف دبا الحصن البرازيلي دانييل سيمو، يذكر أن دبا الحصن يقوده المدرب البرازيلي كايو وسيلعب مع الشارقة في اول مبارياته الرسمية في دوري أدنوك للمحترفين.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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