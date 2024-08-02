شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يقترب من تجديد التعاقد مع إسحاق يعقوبو لمدة 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاوض مسئولو البنك الاهلى الغانى إسحاق يعقوبو لاعب الفريق لتجديد تعاقدة والاستمرار مع الفريق لمدة 3 سنوات قادمة عقب انتهاء عقده بنهاية الموسم الجارى.

ويحاول مسئولو البنك الاهلى الاحتفاظ بالقوام الاساسى للفريق الحالي ودعمه ببعض الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا لمنافسات الموسم المقبل والظهور بشكل قوى.

وتعرض فريق البنك الاهلى للهزيمة أمس أمام الاهلى بهدف دون رد سجله الفلسطيني وسام أبو على ضمن مباريات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وضمن فريق البنك الاهلى بشكل رسمي البقاء في بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" الموسم المقبل عقب الوصول الى النقطة 34 محتلا المركز الثانى عشر بجدول ترتيب المسابقة.

ويستعد فريق البنك الاهلى لملاقة فاركو ضمن الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" المقرر لها يوم 13 من الشهر الجارى حيث تقام على ستاد القاهرة الدولى في تمام الساعة التاسعة مساء.