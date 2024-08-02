شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرى ونيمار وشلبى فى هجوم الزمالك أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر
وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:
حراسة المرمى: محمود الشناوي.
خط الدفاع : أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – مصطفى الزناري – عمر جابر.
خط الوسط : نبيل عماد دونجا –سيف جعفر - ناصر ماهر .
خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – سيد عبد الله "نيمار".
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عمر عبد العزيز وأحمد مجدي وحسن أبو المعاطي ومحمد السيد ويوسف أوباما وعمار ياسر وحازم أسامة ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر منسي.
ويحتل الزمالك المركز السابع بجدول الدوري برصيد 46 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 44 هدف وتلقت شباكه 30 هدف.
وفى المقابل يحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 12 مباراة وخسر 12 مواجهة وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه 42 هدف.
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