شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرى ونيمار وشلبى فى هجوم الزمالك أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الجونة، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الجمعة، باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الشناوي.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – مصطفى الزناري – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا –سيف جعفر - ناصر ماهر .

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – سيد عبد الله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عمر عبد العزيز وأحمد مجدي وحسن أبو المعاطي ومحمد السيد ويوسف أوباما وعمار ياسر وحازم أسامة ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر منسي.