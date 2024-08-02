شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رد فعل محمد السيد ولاعبى منتخب مصر للسلاح بعد الخسارة من فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

رصدت كاميرا الخليج 365 ، ردود أفعال لاعبي منتخب مصر للسلاح ومحمد السيد صاحب الميدالية البرونزية لمصر ، عقب الخسارة من منتخب فرنسا في منافسات دور ربع النهائى لسلاح سيف المبارزة في أولمبياد باريس.

واحتفلت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 بالبطل المصري محمد السيد في حديقة الأبطال في حدائق تروكاديرو، تحت سفح برج إيفل، بحضور 10000 متفرج في ساحة في الهواء الطلق وسط أجواء استثنائية في قلب باريس.

وقام البطل المصري بالسير في موكب مهيب متجها الى برج ايفل الشهير، بين الجماهير التي احتفت به وشجّعته طوال المسيرة، كما قام اليطل بالتقاط الصور التذكارية مع الجماهير والامضاء على التيشرتات.

وصعد البطل المصري محمد السيد، بلعبة السلاح إلى منصات التتويج الأولمبي للمرة الثانية، وذلك بعدما نجح في حصد الميدالية البرونزية.

وتعد هذه ثاني ميدالية تحصل عليها مصر في لعبة السلاح بعد فضية علاء الدين أبو القاسم في منافسات الشيش في أولمبياد لندن 2012.

بينما تعد برونزية محمد السيد هي الميدالية البرونزية رقم 20 في تاريخ مصر ورقم 39 إجمالا.