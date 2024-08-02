شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشوار سيراميكا في كأس رابطة الأندية قبل مواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، لمواجهة طلائع الجيش في نهائي كأس رابطة الأندية المقرر لها الأربعاء المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

يبحث فريق سيراميكا عن اللقب الثانى على التوالي بعدما فاز على المصرى البورسعيدى بأربعة أهداف مقابل هدف في نهائي كأس الرابطة الموسم الماضى، ويحلم بتكرر هذا الإنجاز هذا الموسم أمام الطلائع.

مشوار سيراميكا هذا الموسم

بدأ سيراميكا بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة بالفوز على إنبى بهدفين نظيفين، ثم الفوز على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم التعادل مع الداخلية بهدف لمثله، ليتأهل متصدرا المجموعة برصيد 7 نقاط.

وأطاح سيراميكا في دور ربع النهائي بفريق سموحة بهدفين نظيفين، ثم حقق فوزا صعبا على الاتحاد السكندرى بهدف نظيف في دور نصف النهائي.

وطلب أيمن الرمادى من لاعبيه غلق صفحة بطولة الدورى والتركيز على نهائي كأس الرابطة، من أجل حصد اللقب للعام الثانى على التوالي وحجز مكانا في بطولة كأس السوبر المحلى لهذا الموسم.

وتعادل فريق سيراميكا مع المقاولون العرب بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت أمس الخميس، في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من دورى nile.