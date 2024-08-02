شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الجونة لمواجهة الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علاء عبد العال المدير الفنى لفريق الجونة، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الجمعة، باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الجونة كالتالى..

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

خط الدفاع: فرانك تيري -أحمد عادل عبد الرسول - أحمد شوشة - صبري رحيل.

خط الوسط: عبد الله هاشم- رضا صالح - محمد الدغميمي.

خط الهجوم: أيمن موكا - أرنو راندريانانتيناينا - سيف شيكا.

ويحتل الزمالك المركز السابع بجدول الدوري برصيد 46 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 44 هدف وتلقت شباكه 30 هدف.

وفى المقابل يحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 12 مباراة وخسر 12 مواجهة وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه 42 هدف.