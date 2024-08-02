شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار طلائع الجيش في كأس رابطة الأندية قبل مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى، لمواجهة فريق سيراميكا في نهائي كأس رابطة الأندية المقرر لها الأربعاء المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويطمح فريق طلائع الجيش في التتويج لأول مرة بكأس رابطة الأندية بعدما وصل إلى المرحلة الأخير من البطولة، وتحقيق اللقب الثانى في تاريخ النادى بعد التتويج بلقب السوبر المحلى 2020/ 2021 مع عبد الحميد بسيونى أيضا.

مشوار طلائع الجيش في كأس رابطة الأندية

بدأ فريق الطلائع البطولة بالفوز على زد بهدف نظيف، ثم التعادل مع بيراميدز بهدفين لمثلهما، قبل أن يفوز على فاركو بهدف نظيف ليتصدر مجموعته ويتأهل لدور ربع النهائي.

ونجح طلائع الجيش في الفوز على الجونة بركلات الترجيح 6/ 5 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل بهدف لمثله، كما أطاح بفريق المصرى في نصف النهائي بنفس السيناريو بعد الفوز بركلات الترجيح "3/ 1" بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل بهدف لمثله.