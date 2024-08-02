كاف يتغنى بلاعبي المغرب بعد اكتساح أمريكا في أولمبياد باريس 2024

أشاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بـ لاعبي منتخب المغرب الأولمبي، بعد اكتساح أمريكا في أولمبياد باريس 2024، منافسات كرة القدم.

نجح منتخب المغرب الأولمبي، اليوم الجمعة، في التأهل إلى نصف نهائي منافسات كرة القدم رجال بـ أولمبياد باريس بعد فوز صريح على الولايات المتحدة 4-0.

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وأعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تقريرًا أشاد بأداء لاعبي منتخب المغرب، حيث جاء: “حقق المغرب إنجازا تاريخيا في أولمبياد باريس 2024، بوصوله لأول مرة إلى نصف نهائي كرة القدم للرجال بفوزه الكبير 4-0 على الولايات المتحدة يوم الجمعة”.

وأضاف: “وأظهر أسود الأطلس قوتهم الهجومية وتفوقهم التكتيكي في مباراة سيظل يتذكرها المشجعون في بارك دي برانس لفترة طويلة”.

ويضمن هذا الفوز للمغرب مواجهة مثيرة في الدور قبل النهائي أمام اليابان أو إسبانيا في مرسيليا.