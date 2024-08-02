الزمالك يتقدم في الشوط الأول على الجونة بهدف

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على نظيره الجونة، في الشوط الأول من المباراة الجارية الآن بينهما.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك، بهدف مقابل لاشئ، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأسبوع الـ32 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل حمزة المثلوثي الهدف الأول من ركلة جزاء، حصل عليها الزمالك عقب عرقلة مصطفى شلبي.

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وأحرز سيف الدين الجزيري، هدف ثانٍ للزمالك، لكن الحكم ألغاه بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 46 نقطة، بينما يحتل الجونة المركز الـ 13 برصيد 33 نقطة بينما يتواجد الجونة في المركز الـ 13 برصيد 33 نقطة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الشناوي.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – مصطفى الزناري – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا –سيف جعفر – ناصر ماهر .

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – سيد عبد الله “نيمار”.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عمر عبد العزيز وأحمد مجدي وحسن أبو المعاطي ومحمد السيد ويوسف أوباما وعمار ياسر وحازم أسامة ومحمود عبد الرازق ” شيكابالا” وناصر منسي.