طلائع الجيش يحسم موقفه من رحيل لاعبه إلى الزمالك

حسمت إدارة نادي طلائع الجيش، موقفها من رحيل يسري وحيد، لاعب فريق الكرة الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأقدمت إدارة طلائع الجيش على قرار حاسم بعدم رحيل اللاعب يسري وحيد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد تلقيه عروضًا متعددة من أندية أخرى، أبرزها نادي الزمالك.

وأكدت تقارير صحفية أن إدارة النادي قررت الاحتفاظ بوحيد والاعتماد عليه خلال الفترة القادمة، رافضةً جميع عروض الانتقال التي وصلت إلى النادي.

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وارتبط اسم يسري وحيد، بالانتقال إلى صفوف نادي الزمالك، الفترة الأخيرة حيث يهتم الأبيض بضم اللاعب منذ يناير الماضي.

وكان فريق طلائع الجيش قد حقق فوزًا مهمًا على فريق الداخلية بهدف نظيف في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الممتاز، حيث سجل محمد هاني هدف المباراة الوحيد بتسديدة قوية.

ويحتل طلائع الجيش حاليًا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة بتحقيق 9 انتصارات و12 تعادلًا، وتلقى الفريق 11 هزيمة.