نجم الاهلي يصدم الزمالك ويجدد عقده

وجه أحمد رمضان بيكهام لاعب فريق سيراميكا كليوباترا الحالي ونجم الاهلي السابق صدمة قوية إلى الزمالك بتجديد عقده.

وكان نادي الزمالك قد فتح خطوط المفاوضات مع أحمد رمضان بيكهام، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد الإعلامي أحمد شوبير أن أحمد رمضان بيكهام قام بتجديد عقده مع نادي سيراميكا كليوباترا لمدة 3 سنوات قادمة ليقطع الباب أمام الزمالك.

وجاء تجديد نادي سيراميكا كليوباترا مع اللاعب بناءً على رغبته حيث رفض الانتقال إلى صفوف الزمالك وفضل البقاء مع ناديه.

وقدم أحمد رمضان بيكهام مستويات مميزة رفقة فريق سيراميكا كليوباترا خلال الفترة وهو ما خطف أنظار نادي الزمالك وجعله يدخل في مفاوضات لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي النهاية اقتنع أحمد رمضان بيكهام بعرض سيراميكا كليوباترا وقرر تجديد عقده.

ويلتقي الزمالك في الوقت الحالي بنظيره الجونة في إطار منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.