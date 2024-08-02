موعد مباراة المغرب ضد إسبانيا في نصف نهائي أولمبياد باريس2024

ضرب منتخب المغرب الأولمبي موعدًا مع نظيره إسبانيا، في إطار منافسات دور نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

واستطاع منتخب المغرب الأولمبي أن يحقق الفوز على نظيره الولايات المتحدة الأمريكية برباعية مقابل لا شيء في دور ربع نهائي أولمبياد باريس مساء اليوم الجمعة ليتأهل إلى الدور قبل النهائي.

فيما فاز منتخب إسبانيا الأولمبي على نظيره اليابان بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في إطار منافسات دور ربع نهائي أولمبياد باريس 2024.

موعد مباراة المغرب وإسبانيا في أولمبياد باريس

ومن المقرر أن يلتقي منتخب المغرب الأولمبي نظيره إسبانيا في دور نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 يوم الإثنين الموافق الخامس من شهر أغسطس الجاري.

وتنطلق صافرة بداية مباراة المغرب ضد إسبانيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

وتذاع مباريات أولمبياد باريس 2024 لكرة القدم رجال عبر قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري للمنافسات.