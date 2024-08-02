زيزو يصنع.. إبراهيم عادل يخطف هدف التعادل لـ مصر أمام باراجواي في أولمبياد باريس “فيديو”

خطف إبراهيم عادل لاعب منتخب مصر الأولمبي هدف التعادل لصالح الفراعنة أمام نظيره باراجواي في مباراة ربع نهائي أولمبياد باريس 2024.

ويلاقي منتخب مصر الأولمبي نظيره باراجواي حاليًا ضمن منافسات ربع نهائي أولمبياد باريس 2024.

وأحرز إبراهيم عادل هدف التعادل لصالح الفراعنة في شباك باراجواي في الدقيقة 88 برأسية من داخل منطقة الجزاء عقب عرضية رائعة من أحمد سيد زيزو.

وكان منتخب باراجواي تقدم بالهدف الأول عن طريق لاعبه دييجو جوميز في الدقيقة 71 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت مرمى حمزة علاء.

ولجأ منتخبي مصر وباراجواي للوقت الإضافي بعدما انتهى وقت المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

تشكيل منتخب مصر اليوم أمام باراجواي في أولمبياد باريس

حراسة المرمي: حمزة علاء.

الدفاع: أحمد عيد، عمر فايد، حسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا.

الوسط: محمد النني، محمود صابر ومحمد شحاتة.

الهجوم: إبراهيم عادل، أحمد سيد زيزو وأسامة فيصل.