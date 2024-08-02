"الجزيري يقود الهجوم".. تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الجونة بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره الجونة اليوم، في بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ32 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الشناوي.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – مصطفى الزناري – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا –سيف جعفر - ناصر ماهر .

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – سيد عبد الله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عمر عبد العزيز وأحمد مجدي وحسن أبو المعاطى ومحمد السيد ويوسف أوباما وعمار ياسر وحازم أسامة ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وناصر منسي.

ويدخل الفارس الأبيض اللقاء، وهو يحتل المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 46 نقطة جمعهم من 29 مباراة.

أقرأ أيضاً:

أزمة تضرب منتخب باراجواي قبل مواجهة مصر في الأولمبياد

مصر في الأولمبياد.. القدم لتكرار إنجاز أمستردام وطوكيو.. اليد لحسم التأهل وأمل ضعيف للطائرة

الحل مغربي.. كيف يفكر الأهلي في حل مشكلة الظهير الأيسر؟