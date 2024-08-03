شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أهداف منتخب مصر الأولمبى بأولمبياد باريس عقب التأهل لنصف النهائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل منتخب مصر الاولمبى إلى الدورى قبل النهائي من أولمبياد باريس 2024 عقب الفوز على باراجواى بركلات الترجيع ويعد هذا الإنجاز غائبا عن الفراعنة منذ 60 عاما.

ويأتي تأهل منتخب مصر عقب تصدر المجموعة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، حيث حققنا الفوز على إسبانيا بنتيجة 2-1 وأوزبكستان 1-0 والتعادل مع الدونيميكان في المواجهة الأولى سلبيا.

وانتزع منتخب مصر الأولمبى بطاقة التأهل إلى نصف نهائى أولمبياد باريس، على حساب باراجواى بعد فاز بنتيجة 5 -4 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل 1 - 1.

وتعادل منتخب مصر الأولمبى مع باراجواى بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت ضمن منافسات الدور ربع النهائى لدورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد باريس 2024" ، ولجأ الفريقان للوقت الإضافى لحسم بطاقة العبور لنصف النهائى وانتهى بنفس النتيجة ليحتكم الطرفان لركلات الترجيح.