شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة دونجا فى مباراة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك عن حجم الإصابة التي تعرض لها نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الأبيض خلال مباراة الجونة التي أقيمت الجمعة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال طبيب الزمالك إن إصابة دونجا في الكتف وسيخضع لبرنامج علاجي في الفترة المقبلة لتجهيزه، لاسيما أنه كان يعاني من آلام في الكتف قبل المباراة.

وفاز فريق الزمالك على الجونة بنتيجة 1 - 0 فى المباراة التي جمعتهما مساء، الجمعة، على استاد القاهرة الدولى، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 49 فى المركز الخامس، بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز فى 15 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 45 هدفا وتلقت شباكه 30 هدفا.

وفى المقابل يحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 12 مباراة وخسر 13 مواجهة وسجل لاعبيه 29 هدفا وتلقت شباكه 43 هدفا.