شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر الأولمبى يضرب موعدا مع فرنسا فى نصف نهائى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب منتخب مصر الأولمبى بقيادة روجيريو ميكالى موعدا مع منتخب فرنسا فى نصف نهائى أولمبياد باريس بعدما صعد الفريقان إلى هذا الدور.

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبى مع فرنسا سيكون في تمام العاشرة مساء الاثنين المقبل.

وتعادل منتخب مصر الأولمبى مع باراجواى بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت ضمن منافسات الدور ربع النهائى لدورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد باريس 2024" ، ولجأ الفريقان للوقت الإضافى لحسم بطاقة العبور لنصف النهائى وانتهى بنفس النتيجة ليحتكم الطرفان لركلات الترجيح والتى انتهت بفوز مصر 5-4.

واحتفلت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بتأهل المنتخب إلى نصف نهائى أولمبياد باريس على حساب باراجواى.

ونشرت الصفحة الرسمية أرقاما مميزة حققها المنتخب، وهى تصدر المجموعة لأول مرة في تاريخ مشاركات مصر بالأولمبياد والفوز على إسبانيا لأول مرة في مباراة رسمية والتأهل لنصف نهائي الأولمبياد لأول مرة منذ 60 عاما.