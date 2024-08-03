شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد كرة اليد: جيل الفراعنة الحالى يسطر التاريخ فى باريس والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمد الأمين، رئيس اتحاد كرة اليد، أن المستوى الفنى والبدنى والمهارى الذى يقدمه منتخبنا الوطنى المصرى بقيادة الخبير الإسبانى خوان كارلوس باستور مستوى أكثر من رائع فى جميع مباريات الفريق بأولمبياد باريس 2024.

وقال الأمين فى تصريحات عقب الفوز على النرويج منذ قليل: "العالم أجمع شاهد المباريات القوية والمستوى القوى الذى يقدمه الفراعنة بداية من مباراة المجر ومباراة الدنمارك حتى مباراة فرنسا، والذى قدم خلالها لاعبو الفريق الوطنى مباراة تاريخية امام المنتخب الفرنسى".

وقال الأمين: "لدينا ثقة كبيرة فى لاعبى الفريق الوطنى والجهاز الفنى فى مواصلة كتابة التاريخ فى باريس 2024".

وقال الأمين: "أداء منتخب الفراعنة يدعى إلى الفخر"، مطالبا الجماهير المصرية بمواصلة تشجيع الفراعنة حتى حصد الميدالية.

ونجح منتخب مصر لرجال كرة اليد الوصول إلى النقطة الخامسة بدور المجموعات بعد الفوز على نظيره النرويجى، بنتيجة 26-25 فى رابع مواجهاته بأولمبياد باريس 2024 التى تقام خلال الفترة من 26 يوليو الجارى حتى 11 أغسطس المقبل.

وشهدت مباراة منتخب فراعنة اليد الماضية التعادل مع المنتخب الفرنسى صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 26-26 فى ثالث مواجهات الأولمبياد.

وخسر منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفنى خوان كارلوس باستور أمام نظيره الدنماركى بنتيجة 30- 27، فى ثانى مواجهات مشواره بأولمبياد باريس 2024، بعدما نجح منتخب مصر لكرة اليد فى تحقيق الفوز بضربة البداية على المجر بنتيجة 35 - 32.

وتضم قائمة الفراعنة كلا من: كريم هنداوى ومحمد على وعمر الوكيل وعلى زين وأحمد هشام دودو وعبد الرحمن فيصل ويحيى الدرع وسيف الدرع ويحيى خالد ومهاب سعيد ومحمد سند وإبراهيم المصرى وأحمد عادل ومحمد طارق.

وتلعب مصر فى أولمبياد باريس ضمن المجموعة الثانية بجانب منتخبات فرنسا والدنمارك والنرويج والمجر والأرجنتين.

وحقق منتخب رجال كرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور، الفوز على نظيره اليابان وديا بنتيجة 32 - 26 فى البروفة الأخيرة للاستعداد لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024 المحدد لها الفترة من 26 يوليو الجارى وحتى 11 أغسطس المقبل.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل للألعاب الأولمبية باريس 2024 للمرة الثامنة فى تاريخ مشاركاته بالدورة الأولمبية، حيث شارك 7 مرات فى تاريخه من قبل أعوام، 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020.