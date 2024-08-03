شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى خالد: قدمنا مباراة مميزة أمام منافس صعب ونبحث عن الفوز فى كل المباريات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - باريس رامي ناجيالسبت، 03 أغسطس 2024 12:25 ص
أكد يحيى خالد، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، أن المباراة كانت صعبة وأصعب أولمبياد في آخر 6 دورات سابقة وجميع المنتخبات الصعبة ومستوى واحد، مشيرا إلى أن منتخب النرويج فاز على فرنسا وتمكنا فى الفوز عليه.
وقال يحيى خالد في تصريحات صحفية، إن فرحة منتخب فرنسا بالتعادل دليل على قوة منتخب مصر، مؤكدا أنه يجب الفوز على الأرجنتين وننتظر نتيجة النرويج مع الدنمارك لتحديد المركز الثاني في المجموعة.
وضمن منتخب مصر لرجال كرة اليد التأهل إلى ربع نهائى أولمبياد باريس بعد تحقيق الفوز على نظيره النرويجي "وصيف بطل العالم"، بنتيجة 26-25 فى رابع مواجهاته بأولمبياد باريس 2024 التى تقام خلال الفترة من 26 يوليو الجارى حتى 11 أغسطس المقبل، ليصل إلى النقطة الخامسة.
ويخوض منتخب اليد مواجهة الأرجنتين المقبلة لتحديد المراكز يوم الأحد الثانية عشرة ظهرا.
وشهدت مباراة منتخب فراعنة اليد الماضية التعادل مع المنتخب الفرنسى صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 26-26 فى ثالث مواجهات الأولمبياد.
وخسر منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفنى خوان كارلوس باستور أمام نظيره الدنماركى بنتيجة 30- 27، فى ثانى مواجهات مشواره بأولمبياد باريس 2024، بعدما نجح منتخب مصر لكرة اليد فى تحقيق الفوز بضربة البداية على المجر بنتيجة 35 - 32 السبت.
وتضم قائمة الفراعنة كلا من: كريم هنداوى ومحمد علي وعمر الوكيل وعلى زين وأحمد هشام دودو وعبد الرحمن فيصل ويحيى الدرع وسيف الدرع ويحيى خالد ومهاب سعيد ومحمد سند وإبراهيم المصرى وأحمد عادل ومحمد طارق.
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