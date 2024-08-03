شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى خالد: قدمنا مباراة مميزة أمام منافس صعب ونبحث عن الفوز فى كل المباريات والان مع تفاصيل الخبر

أكد يحيى خالد، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، أن المباراة كانت صعبة وأصعب أولمبياد في آخر 6 دورات سابقة وجميع المنتخبات الصعبة ومستوى واحد، مشيرا إلى أن منتخب النرويج فاز على فرنسا وتمكنا فى الفوز عليه.

وقال يحيى خالد في تصريحات صحفية، إن فرحة منتخب فرنسا بالتعادل دليل على قوة منتخب مصر، مؤكدا أنه يجب الفوز على الأرجنتين وننتظر نتيجة النرويج مع الدنمارك لتحديد المركز الثاني في المجموعة.