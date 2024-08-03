شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يحتفل بتخطى باراجواى على أغنية "أنا جيت عشان أزاولك".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل لاعبو المنتخب الأولمبى والجهاز الفنى بقيادة ميكالى بالفوز على منتخب باراجواى، والتأهل إلى نصف نهائى أولمبياد باريس، بالرقص والاحتفال على أغنية "دولة" للمطرب عنبة.

ونشر أحمد مصطفى زيزو لاعب المنتخب الأولمبي فيديو لايف عبر استورى صفحته على إنستجرام، خلال احتفال اللاعبين والجهاز الفنى بالفوز والتأهل إلى نصف النهائى على مقطعة "أنا جيت عشان أزاولك".

وتأهل منتخب مصر الأولمبى إلى نصف نهائى أولمبياد باريس 2024، بعد الفوز على باراجواى بركلات الترجيح 5 /4 بعدما انتهى الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل 1 - 1.

ويلتقى منتخب مصر الأولمبى في العاشرة مساء الاثنين المقبل، الفائز من فرنسا والأرجنتين المقامة حاليا في إطار ربع نهائي الأولمبياد.